ONE PIECE: la grande verità sul potere di Gol D. Roger

Gol D. Roger è una figura leggendaria del mondo di ONE PIECE. Tutte le nuove generazioni hanno iniziato a correre verso un sogno, quello di raggiungere Laugh Tale e trovare il mitico tesoro da lui lasciato lì, su quell'isola misteriosa, grazie alle sue ultime parole. Ma Roger aveva un Frutto del Diavolo oppure no?

Sono state fatte tante teorie in proposito nel corso del tempo. Alcune di queste volevano che Roger avesse mangiato il Frutto Gom Gom, lo stesso di Rufy, anche se nei flashback non aveva mai dato questa idea. L'ipotesi del Frutto Gom Gom è venuta meno dopo ONE PIECE 1044, ma con l'ultimo capitolo è arrivata una rivelazione importante e che mette un punto definitivo.

La forza di Gol D. Roger è basata soltanto sull'Haki: è questo che dice Kaido in ONE PIECE 1047, ultimo capitolo pubblicato del manga, per ora. Secondo l'imperatore, non è necessaria un'abilità per dominare i mari, l'unica cosa che importa è la forza della propria volontà, e Gol D. Roger è riuscito in questo intento.

Quindi il vecchio Re dei Pirati ha dominato i mari e i suoi avversari soltanto con l'Haki e senza aver mangiato un Frutto del Diavolo. Questo chiude un cerchio e mette a tacere tutte le teorie su Roger.