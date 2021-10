ONE PIECE e la verità sul potere di Kaido: l'abilità dei draghi spiegata da Yamato

Nel corso della prima apparizione a Wano in forma di drago e poi durante la battaglia di Onigashima, il Frutto del Diavolo di Kaido ha dimostrato di possedere abilità uniche ed eccezionali, oltre che distruttive. L'imperatore di ONE PIECE ha sfoggiato lame di vento affilate, devastanti raggi di fuoco e anche l'abilità di volare.

Quest'ultima però non funziona come si potrebbe pensare, e la verità su questo potere la svela Yamato nel capitolo 1027 di ONE PIECE. Il ritorno di Rufy a cavallo di Momonosuke a Onigashima ha segnato anche l'inizio di una nuova battaglia tra Kaido e il capitano dei Mugiwara. Intanto però il giovane shogun e Yamato si recano alla base dell'isola volante per tentare di fermarla.

In questo frangente, Yamato rivela che un drago non vola, bensì crea delle nuvole di fuoco sotto le zampe che sfrutta per camminare. Lo stesso funzionamento è stato applicato da Kaido a Onigashima così da permettere all'isola di muoversi nel cielo. Le nubi di fuoco vengono create quasi istintivamente da Momonosuke che ora però dovrà farlo consciamente per bloccare la caduta di Onigashima su Wano e, più precisamente, sulla capitale dei fiori.

Momonosuke e Kaido quindi si affronteranno nei prossimi capitoli di ONE PIECE, anche se non frontalmente, bensì sfruttando la forza dei propri poteri.