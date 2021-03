ONE PIECE: ecco tutta la verità sul ritorno di Oden

Il capitolo 1007 di ONE PIECE aveva lasciato numerosi fan col fiato sospeso a causa dell'inaspettata apparizione del legittimo shogun di Wano. Grazie alla nuova storia però apprendiamo la sua reale identità.

Dopo essere stati salvati da Law e portati all'interno del castello di Onigashima i Foderi Rossi si trovarono davanti ad una figura ben nota, ovvero il loro padrone Oden Kozuki. Non solo i samurai ma anche numerosi lettori rimasero increduli alla vista dell'uomo che sarebbe dovuto essere morto vent'anni prima degli eventi narrati iniziando ad elaborare diverse teorie su ciò che avrebbe causato il surreale incontro avvenuto in ONE PIECE. il capitolo 1008 ha infine chiarito il mistero che teneva in sospeso i fan ormai da due settimane e la sua soluzione era in realtà già stata intuita da molti.

La narrazione riprende da dove era stata interrotta mostrando Oden intento a spiegare come avrebbe viaggiato nel tempo grazie ad i poteri di Toki. Nonostante la felicità di tutti però Ashura Doji non si lascia ingannare ricordando come l'uomo fosse morto parecchio tempo addietro e che nemmeno i poteri della moglie sarebbero stati in grado di riportarlo in vita.

Per mostrare ai suoi compagni la veridicità delle proprie parole l'uomo colpisce il falso Oden con un fendente dando prova che non vi è perdita di sangue. Si tratta infatti di un disegno prodotto da Kanjuro che si rivela quindi essere ancora vivo e pronto ad infierire sulla discendenza dei Kozuki.

Si ricorda inoltre che tra le nuove pagine di ONE PIECE è stata rivelata anche la forma ibrida di Kaido.