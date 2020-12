ONE PIECE: la verità dietro le taglie di Gol D. Roger e Barbabianca

Oltre ad essere attualmente l'unico ad aver ottenuto il titolo di Re dei Pirati, Gol D. Roger è anche colui che ha ottenuto la taglia più alta nell'universo di ONE PIECE, di un valor di 5.564.800.000 di Berry, mentre l'Imperatore Barbabianca aveva raggiunto i 5.046.000.000 do Berry prima di morire nella saga di Marineford.

Sappiamo che l'Imperatore ha vissuto molti più anni rispetto a Roger, nel corso dei quali ha continuato a commettere crimini e azioni giudicate estremamente negative dalla Marina, quindi per quale motivo la sua taglia non ha mai superato quella del Re? Oltre al fatto dell'importanza del nome e del titolo conseguito, sembra esserci anche un altro motivo, più "tecnico" del previsto.

In base a ciò che sappiamo, i due pirati in questione si sono affrontati diverse volte, anche direttamente, e come abbiamo visto nella battaglia che ha coinvolto sia loro che i loro equipaggi per tre giorni, erano praticamente equivalenti se si considera la mera forza fisica e le abilità durante gli scontri. Mentre Roger ha raggiunto risultati importantissimi e fondamentali per la futura era della pirateria nella sua vita, è stato colpito duramente da una grave malattia durante l'ultimo anno della sua vita, per poi essere giustiziato nella tavola di apertura del manga, mentre Barbabianca ha continuato a reclutare nuovi membri, ad espandere la sua ciurma, e a conquistare isole.

Roger è stato il primo a conquistare la Grand Line, a raggiungere Laugh Tale, e a scoprire anche il segreto della lettera D., mente Edward Newgate è riuscito a gestire un enorme equipaggio, composto da 1600 uomini, e a portare stabilità e ordine nei territori che aveva promesso di proteggere dagli altri pirati. Va aggiunto che anche mentre Roger era ancora in vita Barbabianca era considerato l'uomo più forte del mondo.

Entriamo ora più nello specifico riguardo le loro taglie. In Giapponese 6 si pronuncia roku, 4 è yon, e 8 hachi oppure yattsu. Se detti insieme non si avvicinano minimamente a Gol D. Roger, ma se si considera che la lingua giapponese è costituita da tre sistemi di scrittura differenti, ovvero kanji, che si nota ad esempio nei titoli degli anime e nei nomi dei personaggi, hiragana che rappresenta la lingua dal punto di vista fonetico e katakana che è un sistema usato per alcune parole specifiche o straniere, si possono trovare delle particolarità molto interessanti.

Alcuni suoni sono l'unione di due fonemi, come jya, che deriva da shy più ya. Quindi 6-4-8, si leggerebbe ro-shi-ya, o anche ro-jya per la regola illustrata sopra, che richiama molto la pronuncia di Roger. Per quanto riguarda Barbabianca invece si può notaro come i numeri 4 e 5 sono rispettivamente pronunciati shi e ro, che insieme formano la parola "bianco".

Per quanto questo ragionamento non giustifichi il fatto che Roger abbia avuto una taglia maggiore rispetto a quella di Barbabianca, ci ha fatto notare un simpatico dettaglio rimasto inspiegato finora, legato strettamente ai numeri utilizzati dal maestro Eiichiro Oda. Ricordiamo che a tre capitoli dal traguardo del 1000esimo il mangaka ha dedicato un'illustrazione a Nami, e vi lasciamo alle nostre previsioni sul capitolo 998 di ONE PIECE.