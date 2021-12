ONE PIECE: il vero nome di King e l'albero di Eva, sono collegati? La teoria

Eiichiro Oda non si spreca con i collegamenti tra isole, personaggi, eventi e oggetti: in ogni vignetta di ONE PIECE potrebbe nascondersi un segreto del mondo ricco e fitto creato dall'autore. Ultimamente si è discusso dei bersagli di Im-sama, della situazione di Wano e dei Poneglyph. Ora si aggiunge un altro possibile mistero.

Recentemente in ONE PIECE è stata presentata la tribù dei Lunaria, un popolo ormai spazzato via e di cui esistono pochissimi membri. Ex abitanti della Red Line, uno di questi è ora nella ciurma di Kaido: si tratta di King, il braccio destro dell'imperatore. Il vero nome di King è stato confermato grazie al capitolo 1035 di ONE PIECE, con una traslitterazione che può risultare particolare in italiano: Alber.

E proprio da questo nome parte una piccola teoria di Artur, noto fan di ONE PIECE e che porta sempre tanti approfondimenti su Twitter. Alber ricorda albero, un paragone che salta subito all'occhio per gli italofoni ma non per chi parla altre lingue. Da questa similitudine, Artur pensa che l'albero Eva sia collegabile ai Lunaria: è possibile infatti che questa tribù vivesse proprio nei pressi del grande albero prima di venire spazzata via dagli usurpatori della loro terra.

Voi cosa ne pensate? Pensate che l'albero di Eva sia collegato ai Lunaria e, indirettamente, a King?