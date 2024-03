One Piece: il vero obiettivo della Cross Guild di Buggy non è la ricerca di Laugh Tale?

Sin da quando è stata introdotta in One Piece, la Cross Guild non ha mai verbalizzato le sue reali intenzioni. E per quanto la ricerca di Laugh Tale sia da considerare un obiettivo concreto della gilda, c'è un elemento a cui Buggy ha costantemente intrecciato il suo percorso, e che potrebbe rivelare il desiderio recondito del pirata: ovvero il Tesoro di John.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo la possibilità che sia la Cross Guild di Buggy a trovare l'ultimo Road Poneglyph di One Piece, dal momento in cui la ciurma ha istituito un sistema di taglie sui marine, l'equipaggio capitanato dall'Imperatore ha acquisito una supremazia economica invidiabile, che gli consente di disporre di un capitale decisamente più cospicuo rispetto alle ricchezze delle altre grandi compagnie del Nuovo Mondo, oltre ad aggregare attorno a sé un numero talmente alto di fuorilegge e di avidi guerrieri, da lasciare intendere anche un possibile ribaltamento delle gerarchie tra le migliori Flotte della seconda metà della Rotta Maggiore. Un palco di conoscenze umane, questo appena illustrato, che potrebbe certamente spingere la Cross Guild ad individuare, prima degli altri, l'ubicazione di Laugh Tale, ma che al tempo stesso consentirebbe a Buggy di seguire quelle tracce che lo guideranno verso il Tesoro di John, da lui anelato sin dai tempi di Jaya.

Questa considerazione, che potrebbe tranquillamente confluire in un mero esercizio speculativo, è in parte avallata dal percorso fino ad ora intrapreso dal pirata. E nonostante il Tesoro di John non sia stato citato dal fuorilegge sin dal momento in cui è diventato un Imperatore, è pur vero che i continui legami tra l'ex pirata di Rocks e il Capitano della Cross Guild sottendono a riguardo una possibile verità: da individuare nella necessità del fuorilegge di servirsi delle conoscenze di un personaggio come Gekko Moria per arrivare a conquistare questo fantomatico Tesoro.

Proprio a Thriller Bark, infatti, vediamo John “risorgere” in forma cadaverica per mezzo dei poteri dell'ex Shichibukai, di cui il braccialetto – finito poi nelle mani di Rufy – sarebbe da intendere come la traccia primaria per accedere a quel Tesoro a cui Buggy ha sempre guardato con desiderio. Non è un caso, infatti, che ad Impel Down l'imperatore abbia costretto Cappello di Paglia a consegnargli l'oggetto in cambio del suo aiuto, a testimonianza di quanto il pirata abbia continuato a porre il Tesoro di John al centro dei suoi interessi, su cui Oda è ritornato anche di recente.

Nell'istante stesso in cui il mangaka, in occasione del (breve) flashback su God Valley, ci ha rivelato l'appartenenza di John ai pirati di Rocks (tra gli avversari più iconici affrontati da Roger in One Piece) l'autore ci ha dato prova di come il fuorilegge si sia riversato sull'isola proprio per ritrovare il tesoro che gli era stato sottratto ad Hachinosu dai Draghi Celesti. E dal momento che proprio su quest'isola è stato a lungo tenuto prigioniero Gekko Moria, il quale, durante la prigionia, potrebbe essere venuto a conoscenza di qualche dettaglio importante sulla questione, ecco che Buggy potrebbe individuare in una possibile alleanza con l'ex commilitone della Flotta dei Sette uno veicolo fondamentale per sublimare il suo desiderio più recondito. Inoltre sappiamo che a liberare Moria sia stata proprio l'intercessione di Perona, ovvero di un personaggio – guarda caso – legato ad uno degli esponenti nevralgici della Cross Guild, ovvero Mihawk, suggerendo così il potenziale approdo della ragazza e di Moria tra le fila della gilda di Buggy.

Poi certo, le conoscenze di Moria, unite – magari – a quelle che un altro ex esponente degli Shichibukai ha in merito ai Draghi Celesti e alle loro macchinazioni (cioè Doflamingo) potrebbero spingere Buggy ad allearsi (potenzialmente) con i due “colleghi”, sia per trovare il Tesoro di John, sia per individuare, prima dei nemici, l'enigmatica rotta verso Laugh Tale. Ma in assenza di conferme, ogni riflessione sul percorso della Cross Guild nella saga finale di One Piece è destinata a muoversi (almeno per adesso) nel solo campo della speculazione.

