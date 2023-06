ONE PIECE: il vero potere dei Cinque Astri di Saggezza nel nuovo capitolo

Il Governo Mondiale è sempre stata un'organizzazione molto più lontana della marina. Le vite dei pirati infatti vengono più minacciate dai marine che dagli agenti segreti agli ordini dei Cinque Astri di Saggezza. Chi diventa però troppo potente diventa un ostacolo per la pace del mondo di ONE PIECE, quella pace che perdura da 800 anni.

Non si sa quanto siano forti i Cinque Astri di Saggezza né le loro particolarità, ma di certo non sono individui deboli, considerata la loro posizione. E ONE PIECE 1085 ha voluto rimarcarlo: durante l'invasione di Sabo nella sala del Trono Vuoto, è successo qualcosa che ha scatenato una serie di ombre. Mentre quella di Im-sama era devastante e gigante, quelle dei cinque astri avevano forme più definite e animalesche.

Uno di loro somiglia a un uccello gigante, uno somiglia a un elefante o un cinghiale, o comunque un animale con le zanne, un altro somiglia a un demone con delle grosse corna, un altro ha una forma smilza e una sorta di nube che gli gira intorno e, infine, l'ultimo è davvero gigantesco, con le due braccia che riescono anche a distruggere la scalinata verso il trono. Eiichiro Oda ha deciso di non mostrare la loro vera figura, ma sembra che tutti e cinque possiedano un Frutto del Diavolo.

Questo a meno che queste figure non siano una proiezione del vero potere di Im-sama, che si può manifestare anche in altre persone. Sta di fatto che all'apice del Governo Mondiale ci sono individui potenti non soltanto per potere amministrativo e giuridico, ma anche per potere fisico e combattivo. E anche i nomi dei Cinque Astri di Saggezza sono oggetto di mistero al momento.