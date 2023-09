ONE PIECE: il vero tesoro di Laugh Tale è un libro? Un indizio dalla storia di Roger

È ancora un mistero la vera ubicazione di Laugh Tale, l'isola sconosciuta ai più fino all'approdo di Gol D. Roger. Il Re dei Pirati è stato uno dei pochissimi a intuire dell'esistenza di quest'isola, facendo il giro del mondo prima di trovarla. E, una volta attraccato lì, ha scoperto qualcosa che va molto oltre ciò che si aspettava.

Un tesoro unico, inestimabile, che ha deciso di lasciare intoccato per darlo a chi verrà dopo di lui, a una persona che nascerà nel momento giusto. Così nacque il One Piece, un nome dato dal mondo intero, che contemporaneamente iniziò a rivolgersi a Roger come il Re dei Pirati. Ci sono state tante domande su questo tesoro, alcune delle quali rivolte allo stesso Eiichiro Oda. Non si sa di preciso cosa sia il One Piece, ma una cosa è sicura, è qualcosa di un valore inestimabile.

Un piccolo dettaglio disegnato in una vignetta potrebbe però far capire qual è il tesoro del One Piece, o almeno qual è una piccola parte di questo. Come si vede nella vignetta in basso, estratta dal capitolo in cui Roger arriva a Laugh Tale con la sua ciurma, Oden Kozuki compreso, sta tenendo tra le mani qualcosa che ha trovato sull'isola.

Il balloon di testo copre la metà inferiore della figura di Roger e anche ciò che tiene tra le mani. Vista la posa e quel piccolissimo scorcio che si intravede, è possibile che il Re dei Pirati abbia messo le mani su alcuni fogli, su un quaderno o un diario, o anche dei progetti. Quindi, il One Piece potrebbe essere un libro o un racconto di Joy Boy, o almeno lo è in parte, dato che Laugh Tale potrebbe nascondere tanti altri tesori lasciati lì dal misterioso personaggio vissuto 800 anni prima dell'inizio della storia, durante il Secolo Vuoto.