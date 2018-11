ONE PIECE: verrà eretta una statua in onore di Monkey D. Rufy!

Sembra che, in Giappone, stia per essere eretta una statua dedicata a Monkey D. Rufy, protagonista di ONE PIECE. Leggiamo insieme il commento emozionato di Eiichiro Oda, il creatore dell'opera attualmente più blasonata di Weekly Shonen Jump.

Per la precisione, si tratta di un omaggio che la prefettura di Kumamoto, luogo natale dell'autore, ha deciso di fare a Eiichiro Oda. Ecco, di seguito, il commento del mangaka arrivato tramite gli account social ufficiali di ONE PIECE:

"Verrà eretta una statua di Rufy!! Sono davvero emozionato per questa notizia! Pensavo che un'onorificenza del genere spettasse soltanto ai mangaka ultra 70enni, con più di 50 anni di serializzazione alle spalle.

Di recente sono stato insignito della cittadinanza onoraria dalla prefettura di Kumamoto, la mia città natale. Inizialmente si pensava di piantare un albero di fronte agli uffici comunali, ma dal momento che sono un mangaka hanno deciso di erigere una statua raffigurante Rufy. Immagino che arriverà in città, proveniente dall'areoporto, entro un'oretta.

La statua sarà poi mostrata pubblicamente durante una cerimonia dedicata, il prossimo 30 novembre. La qualità della statua è incredibile! Sarà un onore vederla davanti agli uffici comunali. Non è un avvenimento comune e, per questo, ringrazio la prefettura!

Sono passati due anni dal terremoto che ha devastato Kumamoto. Nel frattempo, il Giappone è stato colpito da altri disastri naturali. Dobbiamo fare il possibile per aiutare quelle vittime. Se il turismo a Kumamoto aumenterà grazie a quella statua, ne sarò solo felice!"

Il messaggio, poi, include una vignetta di Rufy che esclama: "Una statua in mio onore? Davvero?! Ma grazie!". La frase è accompagnata da un promemoria interessante: i cittadini della prefettura si erano inizialmente opposti all'idea che realizzare una statua del genere richiedesse costi davvero ingenti, ma quando hanno saputo che Oda ha donato 800 milioni di yen (circa 7 milioni di dollari) alla città di Kumamoto dopo i disastri del terremoto, tutti hanno taciuto.

Vi piace questa iniziativa legata a ONE PIECE?