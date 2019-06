ONE PIECE: ecco le versioni genderbend della Flotta dei Sette realizzate da Oda!

Mentre il sogno di Monkey D. Rufy punta a diventare il Re dei Pirati, il creatore dell'opera Eiichiro Oda, è diventato il re del fan-service. Infatti, non solo ONE PIECE ha presentato diverse scene "sexy" durante il suo corso, ma lo stesso Oda si impegnato a realizzare disegni che seguono le mode del momento, come quella del gender bender.

La pratica del gender bender legata a serie anime e manga, consiste nel realizzare cosplay o illustrazioni che mostrano i personaggi delle serie a sesso invertito. Solamente alcune settimane fa abbiamo potuto assistere a due fan art di Rufy in versione femmile, ma ora le cose si fanno seriamente interessanti per gli appassionati, in quanto lo stesso Eiichiro Oda ha realizzato le versioni a sesso invertito dei membri della Flotta dei Sette.

I fan hanno pubblicato su Reddit i disegni e nonostante a molti possa provocare una fitta al cuore vedere Boa Hancock nei panni di un uomo, il risultato è assolutamente soddisfacente. Come potete vedere in calce alla notizia, l'artwork ci mostra Crocodile in alto a sinistra, per passare poi a Gecko Moria e Boa Hancock andando verso destra. La seconda fila invece inizia con Marshall D. Teach, per mostrarci poi Doflamingo e Jimbe. Infine in basso, troviamo Dracule Mihawk e Bartholomew Kuma.

Vi ricordiamo infine che l'arco narrativo di Reverie è arrivato alla sua conclusione, mentre vi consigliamo di dare un'occhiata ad una meravigliosa illustrazione di un momento epico di Zoro.