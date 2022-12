ONE PIECE: tutte le versioni di Law nella figure di Atlas Studio

Eiichiro Oda, il papà di ONE PIECE, è consapevole che Law sia uno dei personaggi più apprezzati del suo capolavoro. Il carattere cinico e distaccato del pirata, che tanto ci ha fatto commuovere con quel flashback legato alla figura di Corazòn, ha permesso al capitano degli Heart di diventare un idolo della community.

L'affetto che lo lega agli appassionati ha fatto sì che il sensei lo ha inserito tra i protagonisti dello scontro nella Saga di Wano che ha decretato un cambiamento nelle gerarchie dell'opera. Nel tempo abbiamo imparato a conoscere il personaggio nelle sue differenti sfaccettature, differenze che Atlas Studio ha voluto ricalcare in un modellino in scala originale.

La figure in questione, che potete apprezzare in calce alla notizia, ritrae infatti 4 versioni di Law nei momenti salienti della sua vita, da bambino fino all'età adulta. La statuetta completa, con tutti e 4 i modellini, è disponibile al preordine al costo totale di 640 euro anche se è possibile acquistare dei pacchetti con una o più figure del set. La consegna si farà attendere qualche mese visto che è prevista per il secondo quadrimestre del 2023.

E voi, invece, cosa ne pensate del lavoro di Atlas Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.