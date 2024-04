ONE PIECE, veterano o novizio: da quanto tempo Rufy è un pirata?

Il mondo di One Piece ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. Con la sua trama ricca di avventure, misteri e colpi di scena, la serie ci tiene incollati allo schermo episodio dopo episodio. Ma quanto tempo è passato da quando Rufy è salpato per la prima volta? I fan hanno elaborato una loro cronologia degli eventi.

Nonostante l'opera non fornisca date precise, secondo questa teoria tutto ebbe inizio nel 1512, quando Rufy, un ragazzino di 12 anni, incontrò Shanks e mangiò il frutto Gom Gom, il frutto del diavolo che lo rese un uomo di gomma. In quel giorno, Shanks gli donò anche il suo iconico cappello di paglia, promettendogli che un giorno glielo avrebbe restituito da pirata a pirata. Dieci anni dopo, nel Febbraio del 1522, Rufy, ormai diciassettenne, salpò dal suo villaggio natale per realizzare il suo sogno. In un mese, reclutò i primi membri della sua ciurma: Zoro, Usopp, Sanji e Nami.

Durante questo periodo, i Pirati di Cappello di Paglia attraversarono la Reverse Mountain e si imbarcarono nella Rotta Maggiore. In Marzo, Rufy sconfisse Crocodile, il boss della Baroque Works in One Piece, e reclutò Nico Robin come membro ufficiale dell'equipaggio. Le avventure continuarono con la scoperta di Skypiea, l'incontro con l'ammiraglio Aokiji e l'arrivo a Water 7. Qui, Rufy affrontò Usopp e Robin lasciò temporaneamente la ciurma. Dopo la drammatica battaglia di Enies Lobby, Franky si unì ai pirati e la Thousand Sunny divenne la loro nuova nave.

Il viaggio proseguì verso Thriller Bark e all'inizio di Aprile la ciurma giunse nell'Arcipelago Saboady, dove Kuma lì riuscì a separare. Rufy si ritrovò su Amazon Lily e, con l'aiuto di Hancock, raggiunse Marineford per salvare suo fratello Ace. La guerra di Marineford portò alla tragica morte di Ace, ma Rufy sopravvisse e iniziò un periodo di allenamento di due anni. Al loro ritorno a Sabaody, nel Febbraio del 1524, i Pirati di Cappello di Paglia si imbarcarono in nuove avventure per affrontare nemici sempre più potenti e svelare i segreti del mondo di One Piece. Attualmente, la ciurma si trova sull'Isola Egghead, nel bel mezzo della saga finale, e dovrebbe essere iniziato da poco il mese di Aprile.

Seguendo le date indicate dai fan, Rufy avrebbe esercitato la sua attività di pirata solamente per quattro mesi (non vengono considerati i due anni di allenamento dopo Marineford). Un tempo relativamente breve se si considera che One Piece va avanti da oltre due decenni.

Tuttavia, questo potrebbe dimostrare quanto Rufy sia speciale e, probabilmente, destinato a diventare Re dei Pirati.

My Hero Academia. Limited edition. Con Poster (Vol. 39) è uno dei più venduti oggi su