ONE PIECE: il viaggio di Oden ha inizio nella preview dell'episodio 963

L'anime di ONE PIECE si è momentaneamente allontanato dall'avventura di Monkey D. Luffy e dei Mugiwara, per approfondire una delle figure più interessanti della storia del paese di Wa, in cui è ambientato l'attuale arco narrativo. Si tratta del leggendario Kozuki Oden, che nella presentazione del prossimo episodio, ha affrontato un Imperatore.

Come potete infatti vedere dal video riportato in calce alla notizia, condiviso sui social dall'utente @SoulstormOP, guidato dall'inamovibile volontà di esplorare il mondo, allontanandosi dai confini dell'isolata società di Wano, Oden è pronto ad affrontare ogni tipo di avversità con una determinazione e uno spirito che riesce a colpire niente di meno che Edward Newgate, ovvero Barbabianca, uno degli uomini più importanti ad aver segnato la scorsa era della pirateria.

Dal titolo "La Determinazione di Oden! La prova di Barbabianca" l'episodio in questione si concentrerà sull'evoluzione del rapporto tra i due personaggi, dal loro scontro iniziale, alla conquista da parte di Oden del rispetto dell'Imperatore e del suo equipaggio superando una dura prova della durata di tre giorni. Si tratta solo dell'inizio della leggendaria avventura di Kozuki Oden, e delle gesta che lo hanno reso l'uomo in grado di guidare i potenti Nove Foderi Rossi.

Ricordiamo che una simpatica fanart ha mostrato la forma ibrida di Kaido, e vi lasciamo ai dettagli riguardanti il capitolo 1004 di ONE PIECE.