ONE PIECE, viaggio a Wano? ora è possibile in Giappone

La mitologia di ONE PIECE è ricca di ambientazioni straordinarie, luoghi esotici e territori affascinanti, frutto della mente di un autore geniale che ha curato nei minimi dettagli ogni elemento del suo capolavoro. Tra i posti più caratteristici spicca sicuramente Wano, località che sarà persino possibile visitare nella realtà.

Oggi sappiamo che Eiichiro Oda si è ispirato a luoghi realmente esistenti per le varie ambientazioni, tutta una serie di località che nel complesso hanno costruito un'intera e complessa geografia di ONE PIECE. Ad ogni modo, recentemente il parco a tema Edo Wonderland Nikko Edomura in Giappone, conosciuto per via delle sue interpretazioni della cultura Edo, è pronto ad un evento particolare dalla durata di appena un mese, dal 22 luglio al 29 agosto, in cui ricostruiranno una porzione di Wano come meta turistica.

Non mancheranno ovviamente giochi come risoluzione di vari enigmi in giro per il parco, una gita per ripercorrere i luoghi delle avventure dei Pirati di Cappello di Paglia e tanto altro ancora. In calce alla notizia potete dare un'occhiata alla locandina commemorativa per l'evento e ad una foto originale del parco a tema.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa di Edo Wonderland Nikko Edomurama, vi sembra una bella idea? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.