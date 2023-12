One Piece: il lungo viaggio di Zoro dal dolore verso la gloria immortale

Ad oggi in One Piece non c'è personaggio più amato, idolatrato e osannato di Zoro. Nel corso del manga lo spadaccino ha acquisito uno status di intoccabilità sacrale presso i fan, sia per l'intransigenza con cui evita ogni compromesso, sia per il suo formidabile livello di forza. Ma il cammino verso la gloria non è stato così semplice per l'eroe.

Se guardiamo ai trascorsi del personaggio, alle traversie che ha dovuto affrontare per arrivare a diventare una delle minacce primarie agli occhi del Governo Mondiale – tanto da aver raggiunto una taglia di 1,111,100,000 miliardi di Berry – notiamo come la forza dello spadaccino nasca sempre dal dolore. E dalla capacità di superare ogni ostacolo o ferita, pur di raggiungere il proprio obiettivo, e di portare così il sogno del suo capitano a compimento.

Era difficile – se non impossibile – pensare che un personaggio come Zoro potesse diventare il punto di riferimento dei lettori di One Piece. La prima volta che lo incontriamo ci dà l'idea di un uomo sì inflessibile e magnetico, ma incostante, troppo pigro o poco ambizioso per assurgere al gotha delle icone immortali della cultura pop contemporanea. Eppure dietro quella irriducibile facciata, si nascondeva uno spadaccino puro, sia di cuore che negli ideali, disposto a tutto pur di non tradire la promessa che aveva fatto in punto di morte a Kuina: quella di diventare il migliore spadaccino di sempre.

Ed è proprio a questa idea di vulnerabilità, che Oda lega le traiettorie verso la gloria di Zoro. Non è un caso, infatti, che il primo vero ostacolo che si para sul suo cammino abbia il sapore di un incontro mortifero, finalistico, da cui l'eroe può risollevarsi solo se ha il coraggio di respingere il suo richiamo infernale. La ferita che Mihawk gli procura con un pugnalino ferisce lo spadaccino tanto nel fisico, quanto nell'orgoglio, facendolo sprofondare nella commiserazione. Ma è nel momento in cui tocca il fondo del baratro, che Zoro conosce l'evoluzione.

Da questa ferita inizierà il suo cammino, che lo porterà a scontarsi con nemici sempre più formidabili, fino a che non conoscerà nuovamente la miseria nel momento in cui viene prima battuto da Kuma, per poi essere salvato dallo stesso su Sabaody. Un destino, questo, che potrebbe ripetersi nei prossimi capitoli - almeno stando agli spoiler di One Piece 1102 – ma che ai tempi del time-skip lo riconduce, sconfitto, tra le braccia della sua nemesi.

Dopo l'addestramento con Mihawk, la codificazione di Zoro come personaggio sacrale agli occhi dei lettori di One Piece (così come del suo potere) è praticamente ultimata. Tanto che su Dressrosa arriva a tagliare in due Pica, in quello che è considerato uno dei momenti più iconici di Zoro in One Piece, per poi sconfiggere su Wano King e ferire addirittura Kaido.

Naturalmente sappiamo che il percorso di Zoro non è ancora giunto al termine. Per adesso le sue abilità non sono equiparabili a quelle di spadaccini come Mihawk o Shanks. Ma c'è la possibilità che Oda nell'ultimo atto di One Piece conferisca a Zoro una nuova spada, così da permettergli di ottemperare alla promessa fatta a Kuina, e di chiudere simbolicamente un cerchio nato nel dolore di una ferita.