ONE PIECE: un video cosplay di Boa Hancock fa risaltare la bellezza della piratessa

La Flotta dei Sette era un'organizzazione speciale composta da sette pirati di alto livello di ONE PIECE che hanno accettato di lavorare al servizio del Governo Mondiale. Ogni membro rappresenta una minaccia per la stabilità del mondo e ha un prezzo sulla sua testa, che viene però annullato temporaneamente, a causa di questi servigi.

La Flotta dei Sette è stata creata per raccogliere i pirati più pericolosi al servizio del Governo, e in cambio, i membri ricevono alcune protezioni e privilegi. Tra questi pirati pericolosi, ad essere entrata in fretta in questo gruppo, c'è Boa Hancock, ormai un personaggio amato e iconico di ONE PIECE. Conosciuta anche come la principessa serpente o l'imperatrice pirata, è la regina dell'isola di Amazon Lily e anche capitano delle piratesse Kuja, una ciurma di sole donne che gestisce in compagnia delle sorelle Sandersonia e Marigold.

Amazon Lily, l'isola di origine di Boa Hancock, è un luogo misterioso e isolato abitato solo da donne. Situata nella Rotta Maggiore, l'isola è inaccessibile agli uomini e qualsiasi intruso maschio viene considerato un nemico da abbattere. Le donne di Amazon Lily sono guerriere forti e indipendenti che vivono seguendo rigide regole e tradizioni. Ed è proprio qui che Rufy ha incontrato la più grande bellezza del mondo di ONE PIECE, capace di far cadere al suolo sia uomini che donne grazie al suo fascino.

Questo video cosplay di Boa Hancock si mette in posa con l'abito rosso, quello con cui fu introdotta. La cosplayer Elizabeth Rage mostra anche qualche breve ripresa sulla sua preparazione, per poi passare alla fase da modella. Riuscirà a far cedere per una volta anche Rufy o anche questa dovrà arrendersi? E in alternativa c'è una statua di Boa Hancock dal fascino serpentesco.