ONE PIECE: un video mostra come Eiichiro Oda ha disegnatola cover del volume 97

L'arte del mangaka è un mestiere che affascina centinaia di migliaia di appassionati in tutto il mondo, nonostante sia una professione tutt'altro che semplice. Anche Eiichiro Oda, a distanza di anni dall'inizio della serializzazione di ONE PIECE, continua a fare errori e a cambiare idea innumerevoli volte in corso d'opera.

Nell'ultimo periodo, i canali social di ONE PIECE hanno iniziato a riportare alcune clip delle tavoli a colori curate da Eiichiro Oda in persona, basti pensare alla color page del capitolo 987 di qualche giorno fa. In realtà, è risaputo che la realizzazione di una copertina è una delle parti più complicate del mestiere, in quanto costringe gli autori a reinventare a colori una scena originale extra-sceneggiatura che risponde a una considerevole quantità di perdita di tempo, motivo per cui non tutti i mangaka apprezzano quando la rivista ne richiede una.

Come potete notare voi stessi dalla clip allegata in calce alla notizia, Oda ha dovuto ricominciare dall'inizio più volte la stesura della cover del volume 97 del manga. Inizialmente, infatti, aveva previsto una disposizione diversa dei personaggi che hanno più volte cambiato la loro posizione fino a una postura che solo in seguito ha soddisfatto adeguatamente l'autore.

