ONE PIECE, un video promozionale mostra scene in live-action e il destino del Gom Gom

A sorpresa, il canale ufficiale di ONE PIECE ha pubblicato un video promozionale per l'uscita del volume 101 del manga di ONE PIECE. Il video presenta scene in live action, il logo della serie tv Netflix e diverse pagine del manga direttamente dalla saga di Wano.

Il video che ci presenta il volume 101, al cui interno troviamo delle informazioni inedite sull'imperatore più misterioso di ONE PIECE, ci mostra diversi frame molto interessanti. La prima parte del video è completamente in live-action e ci fa entrare all'interno del locale in cui abbiamo visto Luffy interagire con Shanks e la sua ciurma nel primo capitolo del manga.

Vediamo subito il Frutto del Diavolo Gom Gom di Luffy, per poi staccare su un teschio che è molto simile a quello del logo della serie live-action di ONE PIECE senza cappello di paglia. Vediamo poi dei pirati che brindano con quella che sembra della birra e un'ombra molto familiare. L'ombra sta palesemente indossando il cappello di paglia di Luffy che però prima apparteneva a Shanks Il Rosso.

Vediamo poi l'avviso di taglia di Higuma, uno dei primissimi cattivi che Luffy ha incontrato nella sua avventura. C'è poi uno stacco con un pirata che afferra un intero pollo con una forchetta. L'ultima scena live-action è l'ombra di una mano che si avvicina al Frutto del Diavolo, presumibilmente del piccolo Luffy.

Anche perché subito dopo c'è uno stacco alle pagine del manga e la prima vignetta che vediamo è quella in cui Luffy sta mangiando il Frutto del Diavolo Gom Gom. A seguire, diverse scene in cui la ciurma di Shanks e Luffy si rendono conto dei poteri che il frutto ha donato a Luffy ma a sorpresa vediamo una vignetta con Who's Who.

La vignetta ci sorprende tanto perché sappiamo che questo Tobi Roppo è a conoscenza di molti segreti legati al Frutto del Diavolo di Luffy. Ed inoltre, la descrizione del video su YouTube evidenzia proprio questo aspetto, cita il ritrovamento del frutto da parte di Luffy, dice che questo ha cambiato il destino del giovane pirata ma che questo destino è legato al Paese di Wano e alla battaglia finale.

Che presto arrivino nuove informazioni a proposito nel manga? Le scene iniziali che abbiamo visto potrebbero davvero essere degli indizi per la serie live-action di ONE PIECE? Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di ONE PIECE su Manga Plus.