ONE PIECE viene letto solo da persone senza amici? La polemica dopo un servizio TV

Con mezzo miliardo di copie in circolazione non si può certo dire che ONE PIECE non sia tra i manga più famosi al mondo. Questa affermazione, tuttavia, non ha trovato d'accordo un conduttore di un'emittente televisiva in Giappone che avrebbe scatenato una polemica a seguito di alcune sue parole.

In attesa del prossimo capitolo di ONE PIECE prima della lunga pausa di Eiichiro Oda, quello che di fatto concluderà le avventure dei Mugiwara nella Saga di Wano, nel frattempo un servizio in Giappone ha commentato la notizia dello hiatus del sensei. Il notiziario mattutino Mezamashi 8, che sta diventando una regolare fonte di polemiche, ha nuovamente fatto parlare di sé sui social dopo che il conduttore ha rivolto al pubblico la domanda: "Questo arco di Wano Country è stato davvero lungo, ma qualcuno l'ha letto?"

Il silenzio della sala sarebbe stato interrotto dall'analista dell'emittente, Kouki Ozora, che visibilmente deluso avrebbe commentato: "Tutti intorno a me lo conoscono, ma io sono stato in grado di leggerlo. Immagino che le persone che non hanno molti amici o partner o amicizie nella vita quotidiana siano quelle che lo leggono."

Il conduttore, compresa la gravità delle parole, ha provato a rispondere che anche lui segue regolarmente il manga, tuttavia il web non ha perdonato le affermazioni di Ozora che sono diventate virali nei social. E voi, invece, cosa ne pensate delle parole dell'analista di questa emittente televisiva? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento qua sotto.