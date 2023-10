ONE PIECE, viene mostrato il regno di Sorbet: avete notato la sua particolarità?

Il mondo di ONE PIECE è vasto, con tante isole sparpagliate in un mare difficile da navigare e con tanti pericoli che si nascondono sotto la superficie. Una volta poi approdati, ovviamente, non è detto che si possa stare tranquilli: ci sono tante situazioni meteorologiche avverse e difficoltà ulteriori da affrontare, specifiche dell'isola.

Naturalmente, ogni isola del mondo di ONE PIECE ha la sua particolarità. In particolar modo, alcuni nomi di isole minori sono indicative della natura dell'isola stessa. Ad esempio, Tottoland, l'arcipelago territorio di Big Mom, aveva tante isole dedicate al cibo e questa pietanza si manifestava al suo massimo. Lo stesso accade per il regno di Sorbet, nato sull'isola che prende lo stesso nome.

Regno governato da Kuma Bartholomew per un breve periodo di tempo, quest'isola non era mai stata mostrata prima. La sua prima comparsa è stata fatta in ONE PIECE 1095 e soltanto per una vignetta. Si vedono numerosi edifici verticali di vario genere, mentre poi la storia passa a dedicarsi alla nascita di Kuma Bartholomew. Tralasciando tutto ciò che devono superare i genitori, in quella vignetta si nota subito la particolarità del regno di Sorbet.

Infatti, il mangaka ha deciso di disegnare tutti gli edifici come se fossero dei gelati. Si può notare infatti come molti di questi edifici abbiano una struttura verticale dritta e netta che poi si conclude in una curva molto pronunciata. Eiichiro Oda quindi non si è fatto sfuggire l'occasione per rendere più particolareggiato un luogo di ONE PIECE, e per di più in una sola vignetta. E voi avevate notato questa somiglianza?