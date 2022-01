ONE PIECE: Vinsmoke Sanji infiamma il campo di battaglia nella statua di HB Studio

Gli ultimi eventi del manga di ONE PIECE hanno portato un rinnovato interesse della community nei confronti di Vinsmoke Sanji, membro dei Mugiwara che aveva subito pesanti critiche durante l’arco ambientato a Whole Cake Island. Per omaggiarlo gli artisti di HB Studio hanno realizzato una magnifica statua da collezione.

Le complicate e longeve battaglie che si stanno consumando ad Onigashima hanno visto come protagonisti tutti i mugiwara. Tra loro tuttavia è il Monster Trio ad aver avuto maggior spazio nella narrazione di Oda, con Luffy impegnato contro Kaido, Zoro contro King e Sanji contro Queen.

Le Ali del Re dei Pirati stanno difendendo bene l’obiettivo del loro capitano, affrontando due degli avversari più potenti e pericolosi mai apparsi sulle pagine del manga, e nelle ultime scene dello scontro mostrate nel capitolo 1034, Sanji ha dimostrato le sue impressionanti capacità combattive, dovute forse in parte al risveglio del suo potenziale latente derivato dal sangue Vinsmoke.

Rendendolo particolarmente elegante ed evidenziando la perfetta padronanza della tecnica della gamba nera, che gli ha permesso di sviluppare la Diable Jambe, HB Studio ha realizzato una splendida statua, alta circa 40 centimetri, che potete vedere nelle immagini in calce. Oltre ai minuziosi dettagli, si nota la simpatica base dove è presente un jolly roger con tanto di cappello da cuoco e coltello e forchetta incrociati dietro, sostituiti delle classiche ossa. Per chi fosse interessato al prodotto è già possibile pre ordinarlo ad un prezzo finale di 290 euro, per riceverlo tra la primavera e l’estate del 2022.

Per concludere vi lasciamo alla data d'uscita e alle ipotesi del capitolo 1037 di ONE PIECE.