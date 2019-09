ONE PIECE, diventa virale un epico cosplay di Usopp!

la popolarità di ONE PIECE è tale soprattutto grazie alla grande dote creativa della sua community dedicata. La fantasia degli appassionati del capolavoro di Eichiro Oda è tale da aver permesso la realizzazione di meravigliosi cosplay, proprio come la recente interpretazione da parte di un fan di Fujitora.

Imitando il formidabile Zoro mentre si mette alla prova con Enma, anche un giovane appassionato di ONE PIECE tenta il tutto per tutto con il suo primo cosplay realizzato in occasione del San Japan 2019. Ykulnu, è questo il nickname del ragazzo che ha postato il proprio cosplay su Reddit, si è trovato improvvisamente sommerso da migliaia di manifestazioni di apprezzamento a seguito della sua personale interpretazione di Usopp, il cecchino della ciurma di Cappello di Paglia.

La foto postata sulla community di Reddit, che potete ammirare in calce alla notizia, mostra alcuni dei caratteri idiomatici del personaggio, a partire dall'abbigliamento e dall'enorme fionda. Nonostante l'impossibilità di imitare alcuni lati fisionomici come il naso o le labbra, il risultato è estremamente interessante, come dimostrano gli oltre 7 "mi piace" dei fan. Un numero veramente incredibile, anche per gli standard del social di Reddit dedicato a ONE PIECE, che ha trovato gli appassionati uniti al personale cosplay di Ykulnu con centinaia di commenti entusiasti.

E a voi, invece, piace questa personale interpretazione di Usopp? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!