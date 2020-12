ONE PIECE: virale un fan film sull'incontro tra Rufy e Zoro

Nonostante ONE PIECE abbia ormai raggiunto i 1000 capitoli di serializzazione, i primi avvenimenti dell'opera continuano ed essere memorabili e iconici. Il primo membro ad entrare a far parte della ciurma di Rufy fu Zoro, il pirata con il sogno di diventare lo spadaccino più abile in assoluto.

Secondo la maggioranza dei fan, e alla luce di alcuni avvenimenti e dichiarazioni, Zoro è il vice-capitano dei Mugiwara e, di conseguenza, il secondo in comando della ciurma di Rufy. Lo spadaccino è stato infatti il primo personaggio ad essere arruolato da Rufy durante la saga del Romance Dawn attraverso una scena iconica del franchise.

Proprio per questo, il gruppo Action C ha deciso di omaggiare il loro incontro attraverso un cortometraggio parodico di circa 9 minuti, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Tra effetti speciali, battute divertenti e un po' di azione la clip ha riscosso l'attenzione dei fan che sono rimasti piacevolmente colpiti dal filmato realizzato dal gruppo vietnamita. Il corto è inoltre provvisto di sottotitoli in inglese per agevolare la comprensione delle battute dei personaggi.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo esilarante film fan made dell'incontro tra Rufy e Zoro? Fateci sapere cosa ne pensate, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.