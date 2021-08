ONE PIECE: virale il nuovo tatuaggio di un fan dedicato a Zoro

La community di ONE PIECE è tra le più grandi in assoluto. Milioni di appassionati che sono cresciuti al fianco del manga di Eiichiro Oda e altrettanti che continuano a seguire le scorribande di Rufy e dei Mugiwara su Weekly Shonen Jump o sul piccolo schermo settimanalmente. Anche per questo, dunque, non mancano straordinari omaggi alla celebre opera.

La ciurma di Cappello di Paglia brulica di personaggi tutti diversi tra loro per ambizioni e personalità, ma ciascuno di loro punta alla stessa meta: fare di Rufy il prossimo Re dei Pirati. Quello che ci crede più di tutti, e che l'ha dimostrato in più di un'occasione, è proprio Zoro, uno degli spadaccini più forti in circolazione nell'immaginario di ONE PIECE, nonché uno degli idoli dei fan come attestano le numerose manifestazioni di creatività a lui dedicate. A tal proposito, avete dato un'occhiata a questa fan-art che ha fatto il giro del web?

In onore del personaggio un fan, un certo AliReaL ha dedicato una parte del proprio corpo con un segno indelebile della saga: un tatuaggio. Il tatoo disegnato sulla gamba reinterpreta infatti Zoro su una motocicletta insieme a Chopper. Il tatuaggio in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato apprezzato da migliaia di persone che hanno commentato con entusiasmo all'idea di AliReaL.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo tatoo, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.