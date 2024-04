ONE PIECE, viscidi! 3 pirati che hanno tradito le proprie ciurme

In One Piece, la fedeltà verso i propri compagni è un concetto centrale, eppure non mancano personaggi che hanno tradito la propria ciurma senza rimorso. Questi spietati individui non esiterebbero a compiere qualunque misfatto per raggiungere i propri scopi. Quali sono i peggiori "disertori" di One Piece? Occhio, seguono spoiler!

3 - Squard

Il conflitto tra la Marina e i Pirati di Barbabianca per decidere il destino di Portgas D. Ace è stato un evento incredibilmente impattante nell'intera epopea di One Piece. Sul campo di battaglia, per creare scompiglio nelle file avversarie, l'Ammiraglio Akainu ingannò Squard, uno dei compagni più potenti di Barbabianca, convincendolo che il suo capitano fosse un traditore che li stava solo manipolando.

Quando Squard fu vicino a Barbabianca, lo pugnalò brutalmente. Anche se gravemente ferito, Barbabianca non si infuriò e, anzi, abbracciò Squard, facendogli capire che tutti i membri della ciurma erano importanti allo stesso modo. Squard capì il proprio errore, ma era già troppo tardi.

2 - X-Drake

X-Drake è un contrammiraglio della Marina che riuscì ad entrare nella SWORD per poi iniziare ad agire sottocopertura. Successivamente, si infiltrò nei Pirati delle Centobestie, diventando un Tobi Roppo, con l'intento di spiare i movimenti di Kaido per conto del Governo Mondiale. Resse il gioco fino all'attacco di Rufy ad Onigashima, quando decise di tradire Kaido e aiutare i Mugiwara.

1 - Barbanera

Marshall D. Teach è indubbiamente uno dei migliori cattivi di One Piece. In passato decise di unirsi alla ciurma di Barbabianca per essere lontano da occhi indiscreti e, quando il suo compagno Thatch trovò il Frutto Dark-Dark, non esitò ad assassinarlo per sottrargli ciò che aveva bramato per anni. In seguito, sconfisse anche Ace e lo consegnò alla Marina in cambio di un posto nella Flotta dei Sette. Infine, uccise Barbabianca, l'uomo che lo aveva protetto per diverso tempo, e si prese il suo Frutto Tremor-Tremor, ottenendo anche il titolo di Imperatore del Mare.

Dopo i riprovevoli omicidi compiuti da Barbanera, tanti fan hanno teorizzato che abbia le carte in regola per essere l'avversario finale di Rufy in One Piece.

