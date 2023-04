ONE PIECE, nuova visual per il climax dell'anime: la battaglia di Kaido e Big Mom

Da diversi anni sta tenendo banco la saga di Wano. L'anime di ONE PIECE sta portando avanti questa linea narrativa che vedrà vincere uno tra Rufy e Kaido, con il conseguente abbattimento di uno degli imperatori che dominano il Nuovo Mondo, sconvolgendo tutti gli equilibri che ci sono stati finora.

La battaglia sta andando avanti e sta mettendo a ferro e fuoco tutta l'isola di Onigashima, con il castello di Kaido pieno di uomini in ogni corridoio e antro. La ciurma di cappello di paglia ovviamente è una di quelle che sta affrontando i vari ufficiali della ciurma dell'imperatore, in uno scontro epico che ora continua con i più forti in gioco, e quindi con la posta in palio più alta. Mentre Zoro si prepara al contrattacco, l'anime di ONE PIECE viene promosso con la nuova key visual per il climax di Wano che si avvicina.

Dopo la prima illustrazione con Rufy e la generazione peggiore, che avevano un cielo rosso per il tramonto alle spalle, adesso è notte fonda con un clima violaceo. A fare da protagonisti stavolta ci sono Kaido e Big Mom, affiancati dalle due potenti calamità King e Queen. Quindi ci sono tutti i contendenti degli scontri più importanti: Kaido VS Rufy, Big Mom VS Kid e Trafalgar Law, Zoro VS King e Sanji VS Queen.

Sicuramente un buon modo per alimentare ulteriormente l'hype di una delle saghe più attese della storia di ONE PIECE e che porterà direttamente verso la fase finale della storia decennale di Eiichiro Oda. Vi piace la visual speciale con Kaido e Big mom per il finale di Wano?