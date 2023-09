ONE PIECE: quali sono le vittorie più significative per Rufy? I più grandi trionfi

In oltre 25 anni di serializzazione Rufy ha dovuto ha dovuto affrontare numerose battaglie, alcuni delle quali sono state più significative di altre. Dopo essere andati alla scoperta delle sconfitte più umilianti subite da Rufy in ONE PIECE, ecco invece i trionfi più prestigiosi ottenuti dal nostro Cappello di Paglia.

In ONE PIECE Rufy ha ottenuto delle vittorie incredibili, alcune delle quali arrivate contro ogni pronostico. Il protagonista dell'opera di Eiichiro Oda viene infatti presentato come un outsider nel mondo della pirateria e per questo ha dovuto prima apprendere delle dure lezioni.

La Saga di Arlong Park è la prima in cui Rufy affronta un combattimento serio. Il capitano dei Mugiwara affronta l'ostico Arlong, famoso per essere uno dei pirati più pericolosi di tutto l'East Blue e fortissimo per la sua natura di Uomo-Pesce. Per salvare la povera Nami, tuttavia, Rufy era disposto a tutto.

Altra grandissima vittoria ottenuta da Rufy e che eleva il suo status è quella contro Crocodile, uno dei membri della Flotta dei Sette. Cappello di Paglia non solo libera la capitale di Alubarna dal malvagio potere dello Shichibukai, ma riesce persino a sconfiggere un possessore di un frutto di tipo Rogia pur non possedendo ancora l'Haki.

Non solo contro i pirati, Rufy riesce a imporsi anche contro la Marina. Uno dei suoi grandi trionfi arriva contro Rob Lucci, grazie al quale mette in mostra le sue nuove abilità, il Gear 2 e il Gear 3. A proposito, avete assistito al debutto del Gear 5 nell'anime di ONE PIECE?

Rufy riesce poi a mettere a tacere un altro membro della Flotta dei Sette, forse il più pericoloso, liberando Dressrosa. Fu durante lo scontro con Doflamingo che Rufy diede vita al Gear 4 e che diede inizio a una lunga "guerra" che poi lo porterà ad affrontare l'Imperatore Kaido.

Altro scontro trionfale chiave per la crescita di Rufy è quello contro Charlotte Katakuri, grazie al quale impara a sfruttare il suo Haki dell'Osservazione.

Almeno finora, la più grande vittoria ottenuta da Rufy in ONE PIECE è quella contro Kaido, arrivata dopo numerose sconfitte. Il Gear 5th permette a Cappello di Paglia non solo di sconfiggere l'Imperatore, ma persino di farsi beffe di lui. Questo trionfo gli permette inoltre di ottenere l'onorificenza di Yonko.