ONE PIECE Vivre Card rivela una triste realtà su Yasuie: l'approfondimento sul personaggio

È passato diverso tempo da quando Yasuie è morto in ONE PIECE. Introdotto in modo apparentemente casuale, il vecchio si è rivelato essere un personaggio molto più importante del previsto, sia per il suo passato che per ciò che poi lascia alla fazione alleata. Yasuie è il primo morto per la libertà di Wano.

Il personaggio era in realtà un daimyo che ha aiutato per lungo tempo Oden Kozuki e ha poi subito la rovina del suo paese con l'arrivo di Orochi e Kaido. Il manga di ONE PIECE aveva raccontato la sua storia, ma i nuovi volumi Vivre Card approfondiscono alcuni aspetti su di lui.

Una delle prime informazioni importanti che il databook rivela è che Yasuie non ha mai mangiato uno SMILE. Il Frutto del Diavolo artificiale creato da Kaido causa il sorriso eterno a chi ha la sfortuna di non ottenere i poteri. Si pensava inizialmente che Yasuie ridesse sempre a causa degli SMILE, così come il resto del villaggio. La realtà è ben diversa: Yasuie non ha mai mangiato uno SMILE a differenza degli altri abitanti del villaggio degli avanzi e per questo sorride esclusivamente per infondere tranquillità in tutti quelli che ha intorno.

Il secondo aspetto importante su Yasuie è che Toko non è la sua figlia naturale. La bambina ha perso i genitori prima dell'inizio della storia ed è stata poi adottata dall'ex-daimyo. Infine, Oda rivela che inizialmente il personaggio nei flashback doveva portare una maschera hyottoko sulla testa che ritraesse il suo viso futuro. Questo perché lo stesso aspetto di Yasuie è stato basato sulle maschere e sulle loro espressioni.