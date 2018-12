ONE PIECE: Vivrecard ci aggiorna sulla ciurma di Barbabianca

La ciurma di Barbabianca ha avuto un breve ma intenso momento per brillare nel manga di ONE PIECE, e cioè la Guerra per la Supremazia di Marineford. Dopo la morte dell'Imperatore e la successiva confusione scatenatasi nel Nuovo Mondo, però, la flotta di Barbabianca si è sciolta, e i suoi membri si sono sparsi in giro per i mari.

Sono dunque poche le informazioni che i fan hanno appreso in merito agli uomini che servivano sotto il Jolly Roger di Edward Newgate, ma a rivelare qualcosa in più ci ha pensato Oda con il databook di ONE PIECE Vivrecard, l'ultimo uscito in Giappone in ordine di tempo. Il nuovo volume informativo, infatti, abbonda di schede relative a molteplici personaggi del manga, e tra queste figurano quelle dei comandanti di flotta del defunto Imperatore, schede che potete trovare di seguito (come sempre tradotte):

MARCO - Marco era il comandante della prima flotta di Barbabianca, nonché suo braccio destro, e Newgate aveva piena fiducia in lui. Non è ancora chiara la specializzazione della prima flotta, ma si suppone fosse la divisione dei navigatori (o di medici, date le capacità di Marco come medico).

Marco è nato da qualche parte della Grand Line 45 anni fa, e da bambino disegnava carte nautiche e nutriva una vera e propria passione per la navigazione. Da sempre molto saggio, Marco è stato (ed è) uno dei più importanti membri della ciurma di Barbabianca, e il suo apporto alla flotta andava oltre la semplice forza fisica.

Come noto, il comandante della prima flotta ha ingerito il Frutto del Diavolo Zoo Zoo Ancestrale Avis Avis modello Fenice. Grazie ai poteri delle Fiamme della Resurrezione, Marco può rigenerare completamente ogni ferita, e la rigenerazione, applicata all'enorme padronanza che Marco ha dei suoi poteri, pare non avere limiti.

Dopo la Guerra di Ritorno (o di vendetta, non c'è ancora una traduzione ufficiale in italiano) contro Barbanera e la sua ciurma, Marco si è stabilito nell'isola in cui è nato e cresciuto Barbabianca (Sphinx Island) per proteggerla.

Marco può utilizzare sia l'Ambizione dell'Armatura che quella della Percezione, mentre non è ancora chiaro se padroneggi l'Ambizione del Re Conquistatore. È un grande amante degli Ananas.

ACE - Poco di nuovo su di lui. Ace era il comandante della seconda flotta di Barbabianca, e l'amore di suo fratello Rufy e dei suoi compagni hanno dato un senso alla sua vita, fino alla fine. Ace ha sempre creduto di non meritare di essere nato, ma con Barbabianca ha trovato il suo posto nel mondo. È stato confermato che Ace poteva utilizzare l'Ambizione del Re Conquistatore, mentre il romanzo su di lui ha confermato anche l'Ambizione dell'Armatura tra le sue abilità (nulla su quella della Percezione).

JAWS - Jaws era il comandante della terza flotta di Barbabianca, la divisione incaricata di guidare l'avanguardia e aprire un sentiero in battaglia. Grazie ai poteri del Frutto Kira Kira, Jaws è divenuto lo scudo di diamante della flotta (e della sua ciurma in primis). A dispetto dei suoi poteri e della sua stazza, Jaws è incredibilmente rapido e agile, rendendolo un avversario formidabile. Negli scontri sfoggia spesso delle mosse di wrestling, ma fuori dal campo di battaglia è un tipo estremamente silenzioso, e i suoi subordinati seguono il suo esempio.

Jaws è nato da qualche parte nel Mare Occidentale 42 anni fa, ed è cresciuto in povertà. In gioventù è stato spesso costretto a rubare, ma grazie alla sua agilità non è mai stato preso. Non è chiaro che fine abbia fatto dopo la Guerra di Ritorno contro Barbanera.

È stato confermato che Jaws può utilizzare sia l'Ambizione dell'Armatura che quella della Percezione (ancora non è specificato se sappia utilizzare anche quella del Re Conquistatore).

VISTA - Vista era il comandante della quinta flotta di Barbabianca, la divisione degli spadaccini. Vista è uno dei migliori spadaccini al mondo (la scheda dice letteralmente "top class"), ed è in grado di competere contro Mihawk. Con i suoi 47 anni, è il più vecchio tra i primi cinque comandanti.

Vista è conosciuto con l'epiteto di "Flower Sword Vista", che fa riferimento alla sua spada, Kaken (che significa spada di fiori). Ha una potente Ambizione dell'Armatura con cui riesce a ricoprire la sua lama (nello stesso modo di Mihawk e Zoro). Vista è anche in grado di utilizzare l'Ambizione della Percezione.

Dopo la Guerra di Ritorno, Vista vive nell'ombra come gli altri membri della flotta di Barbabianca, ufficiosamente sciolti ma ufficialmente ancora uniti sotto un'unica bandiera che non sventola più, ma è ancora issata nei loro cuori e in quelli dei fan di ONE PIECE: quella di Barbabianca.