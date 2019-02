ONE PIECE Vivrecard: nuove info su Bellamy, Mont Blanc, Hody Jones e altri

Arrivano ulteriori informazioni su alcuni personaggi secondari di ONE PIECE, anche se ugualmente apprezzati dalla fanbase. Tutto ciò grazie al nuovo pacchetto di Vivrecard, diffuso in Giappone, tramite il quale possiamo apprendere tanti retroscena su età, abilità e altro a proposito di Bellamy, Hody Jones, Mont Blanc Noland e altri.

Iniziamo proprio da Bellamy la Iena, il pirata appartenente alla ciurma fede a Doflamingo. La nuova Vivrecard afferma che ha 27 anni ed è alto 240 cm. Possiede l'Ambizione dell'Osservazione e dell'Armatura. È originario del North Blue e la sua taglia ammonta a 195 milioni di berry.

Mont Blanc Cricket invece ha 43 anni ed era alto 242 cm. È originario del North Blue e la sua taglia ammonta a 25 milioni di berry. Il suo antenato, Noland, invece aveva 39 anni ed era alto 220 cm. Era originario a sua volta del North Blue.

Passiamo invece alla ciurma dei Nuovi Pirati del Sole: Hody Jones ha 30 anni ed è alto 3 metri e 30 cm. Hyozou ha 39 anni ed è alto quasi 3 metri e 27 cm. L'imponente Dosun ha 30 anni ed è alto più di 4 metri. Zeo ha 30 anni e supera di poco i 3 metri. Daruma ha 30 anni ed è alto solo 122 cm. Infine Ikaros Much ha 30 anni e per un solo centimetro non raggiunge i 5 metri di altezza.

Vander Decken, invece, ha 35 anni ed è alto circa 3 metri e mezzo. Wadatsumi ha 27 anni ed è alto la bellezza di 80 metri. Poi abbiamo Pekoms, che ha 27 anni ed è alto più di 2 metri ed è affiliato alla ciurma dei Pirati di Big Mom da 10 anni. Tamago, invece, ha 46 anni e possiede (così come il suo compagno) l'Ambizione dell'Osservazione e dell'Armatura.

Le nuove vivrecard di ONE PIECE svelano anche che General Franky, la trasformazione del cyborg dei Mugiwara, è alto 13 metri.