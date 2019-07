ONE PIECE: le vivrecard dei Pirati di Cappello di Paglia sembrano indicare un nuovo membro

L'utente di Twitter @newworldarthur, che i più conoscono come importante insider dal nome Library of Ohara, continua ad indagare su uno dei personaggi di ONE PIECE. Come al solito la news potrebbe contenere potenziali spoiler sull'opera, per cui leggete solo a vostra discrezione! Ecco quindi cosa ci suggerisce l'esperto del manga di Eiichiro Oda.

Dopo aver ipotizzato la presenza di un traditore nelle nuove puntate di ONE PIECE, oggi l'utente della piattaforma social ci mostra un video all'apparenza innocuo.

Infatti afferma di essere entrato finalmente in possesso delle "vivrecard" dei personaggi facenti parte della ciurma di Rufy. All'interno delle pagine del libro, i fan possono vedere le figure e leggere tutte le informazioni su Zoro, Nami, Brook e Jinbe. Ma l'insider ha inserito in mezzo a loro anche la scheda di Carrot, personaggio legato alla ciurma, ma non ufficialmente. Che sia il segnale che la Mink stia per entrare a far parte definitivamente del gruppo di protagonisti? Non ci resta che aspettare altri indizi per scoprire il significato del gesto di Library of Ohara, nel frattempo tutti gli appassionati della serie stanno cercando di risolvere il rebus.

Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a vedere la nuova action figure di ONE PIECE dedicata a Nami, oggetto da collezione per tutti i fan della serie creata da Eiichiro Oda e che ha superato il ventesimo anno di pubblicazione.