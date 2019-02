ONE PIECE Vivrecard ci regala nuove informazioni sulla ciurma di Barbanera

Continuano ad arrivare nuove informazioni riguardanti i personaggi di ONE PIECE, tutto grazie al sesto volume di Vivrecard appena uscito in Giappone. Questa volta vi aggiorniamo su una delle ciurme più misteriose dell'intera opera, e cioè quella agli ordini di Marshall D. Teach, meglio noto come Barbanera.

Quando si parla di ONE PIECE e del suo autore Eiichiro Oda esiste una quantità di personaggi assolutamente enorme, ed è difficile, anche per il suo lettore più accanito e attento, riuscire a stare il passo con tutti i dettagli forniti dall'opera. Per questo esistono in Giappone strumenti come i data book che vanno sotto il nome di Vivrecard, che ragguagliano i fan con le informazioni più curiose. Il sesto volume uscito in questi giorni ci regala in particolare notizie su una delle ciurme più importanti ed elusive dell'interno manga.

Stiamo parlando ovviamente di quella capitanata da Marshall D. Teach, o semplicemente Barbanera, ex membro della ciurma di Barbabianca e della Flotta dei Sette, ora divenuto Imperatore grazie alla straordinaria capacità di ingerire, unico uomo al mondo, ben due diversi frutti del diavolo. Ecco quindi tutte le informazioni contenute nel suddetto volume:

Marshall D. Teach : ha 40 anni, è alto 344 cm, il suo gruppo sanguigno è di tipo F ed è nato nella Grandline il 3 agosto. Ovviamente è in possesso del Yami-Yami no mi e del Gura-Gura no mi, e possiede sia l'Haki dell'osservazione che quella dell'armatura. La sua taglia è passata dall'essere zero due anni fa ai 2'247'600'000 di berry di oggi. I suoi cibi preferiti sono la torta di ciliege e il kebab.

Jesus Burgess : lui ha 29 anni, è alto 355 cm, gruppo sanguigno F. La sua data di nascita è il 25 dicembre, mentre il luogo è ancora una volta la Grandline. Adora mangiare cibi a base di proteine, e possiede anche lui l'Haki dell'osservazione e quella dell'armatura. La sua taglia corrispondeva, al momento della guerra a Marineford, a 20 milioni. Oggi il suo ruolo è di capitano della prima flotta di Barbanera e timoniere della ciurma.

Laffitte : ha 41 anni, è alto 340 cm, il suo gruppo sanguigno è l'X ed è nato nel West Blue il 13 marzo. Adora i lecca-lecca, comanda la quinta flotta di Barbanera e la sua tagli ammontava due anni fa a 42 milioni. Ulteriori informazioni ci dicono che le sue ali potrebbero essere sia naturali che derivanti da un frutto, che è un navigatore e che è in grado di ipnotizzare le persone.

Van Augu r: ha 27 anni, alto 340 cm, sangue gruppo X, nato il 5 ottobre nell'Est Blue. Ama mangiare i Dark Hot Pot (un gioco in cui, al buglio, ognuno porta un cibo che poi viene estratto a sorte e mangiato ancora una volta al buio), e la sua taglia ammontava due anni fa a 64 milioni di berry. Comanda la terza flotta di Barbanera, è un cecchino, e il suo fucile si chiama Senriku.

Doc Q e il suo cavallo Stringer: ha 28 anni, è alto 342 cm, ha un gruppo sanguigno di tipo S ed è nato il 18 ottobre nel North Blue. Il suo cibo preferito sono le mele senza le bombe nascoste all'interno, mentre la taglia di quello che è il capitano della nona flotta di Barbanera era, due anni fa, di ben 72 milioni di berry. Il cavallo Stringer è nato il 16 aprile e ama le carote senza le bombe all'interno.

Tra le altre informazioni contenute in Vivrecard una, sempre relativa alla ciurma capitanata dal rivale di Rufy, ci conferma che la cicatrice con tre tagli che Shanks ha sull'occhio sinistro è derivata dall'arma con tre lame che si vede indossata da Barbanera in una vignetta, qualcosa che i fan avevano già ipotizzato in passato e che ora sembra diventata ufficialmente canonica.

Come dettaglio finale ci vengono mostrati dei disegni preparatori di Barbanera, che inizialmente avrebbe dovuto indossare una benda sull'occhio. A quanto pare, Oda ha affermato che, nelle fasi finali di ONE PIECE, farà il suo esordio un pirata importante che porterà davvero una benda.

Insomma, che ne pensate delle curiosità su Marshall D. Teach e sulla sua ciurma?