ONE PIECE: Vivrecard svela delle curiosità su Crocodile, Koala e Shirahoshi

La fonte d’informazione Library of Ohara ha recentemente diffuso via Twitter alcune interessanti informazioni contenute in ONE PIECE: Vivrecard, ossia il più recente databook pubblicato in Giappone. Scopriamone il contenuto subito dopo il salto!

Come i fan ricorderanno, attraverso il suddetto databook di ONE PIECE avevamo recentemente scoperto molti dettagli sui poteri dei pirati appartenenti alla ciurma di Barbabianca. Le più recenti informazioni emerse in rete, invece, rivelano che la splendida principessa sirena Shirahoshi, esattamente come sua madre prima di lei, è in grado di utilizzare uno dei tipi di Haki, ossia l’Ambizione della Percezione: quella rara abilità che dona una sorta di sesto senso circa l’ambiente circostante e addirittura la capacità di prevedere l’immediato futuro.

Al contrario, il nuovo databook di ONE PIECE rivela che personaggi come Crocodile e Koala (che a quanto pare è un ufficiale dell’Armata Rivoluzionaria) non sono al momento in grado di utilizzare alcun tipo di Ambizione, e considerando che entrambi sono ormai dei guerrieri maturi e completi, è alquanto improbabile che vi riescano in futuro. Tra gli altri personaggi menzionati da ONE PIECE: Vivrecard troviamo infine il bizzarro Mr. Two, di cui si è infine scoperto l’epiteto completo: “Bentham della Landa Selvaggia”.

Sfortunatamente non sappiamo quando il nuovo databook di ONE PIECE verrà pubblicato anche in Italia, ma dal momento che Edizioni Star Comics, almeno finora, ha pubblicato tutti i volumi precedenti, non possiamo far altro che pregustare il momento in cui potremo sfogliarne le pagine e apprenderne tutti i segreti.