ONE PIECE Vivrecard, svelate nuove informazioni sui pirati della Grande Flotta di Rufy

E mentre gli spoiler del capitolo 946 di ONE PIECE non tardano ad arrivare, trapelano in rete anche le prime informazioni sul 10° volume di Vivrecard, la principale fonte di informazioni sulla mitologica e immensa opera di Eichiro Oda.

Il franchise dedicato ai Pirati della ciurma di Cappello di Paglia continua la sua sfilata verso il successo, complice un ONE PIECE: Stampede che ha reso entusiasta lo stesso autore e che debutterà nei cinema giapponesi nel mese di agosto. Nel frattempo, trapela finalmente in rete l'analisi del 10° Volume di Vivrecard che ci fornisce, ancora una volta, interessanti dettagli su moltissimi personaggi.