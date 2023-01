ONE PIECE Vol. 105 è in arrivo: ecco le prime informazioni sul volumetto

Dopo aver svelato il segreto di Stussy in ONE PIECE 1073, Eiichiro Oda si è preso una delle consuete pause che negli ultimi tempi regolano la serializzazione su Weekly Shonen Jump. Mentre sulla rivista proseguirà la storia di Vegapunk sull'isola di Egghead, il prossimo volumetto del manga porterà i lettori a rivivere un importante evento.

L'uscita del capitolo 1074 di ONE PIECE è ancora distante, e non ci è ancora dato modo di sapere verso quale direzione procederà il manga. Il sensei Oda continuerà a mostrare il corso degli eventi su Egghead, isola in cui si trovano attualmente i Mugiwara, oppure virerà su Elbaf, meta di Capitan Kidd? L'ultima ipotesi è quella di assistere al tentativo di salvataggio di Kobi da parte dell'eroe della Marina Garp.

A ogni modo, la certezza è che in Giappone uscirà tra non molto il tankobon numero 105 del manga di ONE PIECE. In arrivo il 3 marzo 2023, il volumetto avrà un totale di 200 pagine e includerà i capitoli che vanno dal 1056 al 1065, più alcuni paragrafi delle SBS. L'artwork presente sulla cover è ancora ignoto e verrà svelato a metà febbraio.

In ONE PIECE Vol. 105 i lettori proseguiranno la storia esattamente dalla fine del lungo arco narrativo di Wano. Si comincerà con la scoperta della nascita della Cross Guild, l'associazione guidata da Buggy il Clown e che include Mihawk e Crocodile, e si proseguirà fino a far la conoscenza dei sei Vegapunk. In Italia Star Comics ha da non molto pubblicato il volumetto 103 di ONE PIECE.