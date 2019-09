ONE PIECE vola su Twitter con il capitolo 956, è quinto tra i trending topic mondiali

Il capitolo 956 di ONE PIECE ha letteralmente messo sottosopra Twitter, spiccando il volo e appropriandosi del quinto posto nelle tendenze mondiali. Recentemente, l'unica altra opera giapponese in grado di finire tra i trending topic è stata Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, dopo l'incredibile episodio 19 del mese scorso.

Come potete vedere in calce all'articolo, il manga di Eiichiro Oda sembrerebbe aver soddisfatto le aspettative dei fan, decisamente alte dopo gli spoiler pubblicati qualche giorno fa. Senza addentrarci troppo nei dettagli, vi ricordiamo infatti che il nuovo capitolo avrebbe dovuto mostrare l'evoluzione di alcuni scenari esterni a Wano, dopo circa 30 capitoli di completa immersione nel paese dei samurai.

Per un manga è decisamente difficile raggiungere risultati tanto rilevanti, specie considerando il tempo che molti appassionati impiegano per mettere le mani sulla traduzione degli ultimi capitoli. ONE PIECE però sembrerebbe, come sempre, smentire qualsiasi logica dimostrando nuovamente il motivo per cui l'opera è considerata da molti come la migliore degli ultimi vent'anni.

L'adattamento anime d'altro canto si sta preparando a trasmettere l'episodio 903, di cui è stato mostrata in via del tutto eccezionale una piccola anteprima.

E voi cosa ne pensate? Avete già letto il nuovo numero? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!