ONE PIECE, la volontà della D: tutti i personaggi apparsi che hanno la lettera nel nome

Eiichiro Oda ha stratificato il proprio universo narrativo creando diversi misteri in ONE PIECE. I lettori sono quasi arrivati all'inizio della fase finale, eppure tantissimi di questi non sono stati ancora risolti. Per Rufy e compagni sarà quindi una scoperta dopo l'altra, una volta conclusa la battaglia di Onigashima.

Uno di questi segreti importanti è il significato della D, una lettera che carica di un significato sconosciuto e che in pochissimi hanno. Forse è uno dei misteri che verranno risolti soltanto a Laugh Tale, dato che i personaggi che la portano nel proprio nome non sono a conoscenza delle proprie origini o del proprio destino, né di cosa li collega. Quali sono i personaggi che finora hanno la D in ONE PIECE? Cinque di questi personaggi sono vivi:

Monkey D. Rufy;

Monkey D. Dragon;

Monkey D. Garp;

Marshall D. Teach, alias Barbanera;

Trafalgar D. Water Law.

Cinque personaggi che irrimediabilmente scriveranno la storia da qui al prossimo futuro. Altri cinque invece sono morti:

Gol D. Roger;

Jaguar D. Saul;

Portuguese D. Rouge;

Portuguese D. Ace;

Rocks D. Xebec.

Insomma, ad avere la D nel nome sono personaggi di calibro importante, con la sola Rouge ad aver avuto un ruolo molto defilato nella storia di ONE PIECE. Quali potrebbero essere altri personaggi con la D nel nome? Sicuramente il misterioso Im-sama è uno dei papabili, così come uno dei cinque astri di saggezza, anche se va detto che il clan della D sembra in forte contrasto con gli elementi che siedono all'apice del Governo Mondiale.