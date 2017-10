One Piece: il volto scoperto di Katakuri manda fuori di testa i fan della serie!

Quando si parla di One Piece , non bisogna scavare torppo per trovare villain ben caratterizzati e dal design accattivante capaci, alle volte, di rubare la scena agli stessi protagonisti del manga. Ultimo nemico, in ordine di apparizione, è, temibile avversario che ha mostrato il suo volto completo, sempre coperto da un'enorme sciarpa.

Attenzione Spoiler

One Piece si trova attualmente nel pieno della saga ambientata su Whole Cake Island, isola covo dell'imperatrice pirata Big Mom e della sua numerosissima famiglia, dove i nostri Mugiwara si sono recati per salvare Sanji da un matrimonio di convenienza imposto dalla sua famiglia.

Dopo varie peripezie, i nostri sono riusciti a tornare a bordo della Thousand Sunny. Ma nella fuga Luffy si è dovuto intrattenere in uno scontro uno contro uno con il primogenito dell'imperatrice pirata, Charlotte Katakuri, possessore del Frutto Mochi Mochi.

Durante lo scontro, che prende luogo nella dimensione specchio in cui Luffy ha incastrato entrambi per permettere la fuga dei compagni, Katakuri si dimostra un avversario più ostico del previsto e tratta Luffy con superficialità fino a che non riesce ad inglobarlo in un ammasso di Mochi per soffocarlo.

Convinto di aver sconfitto il suo avvrasario, Katakuri rivela ai suoi sottoposti che ha bisogno di mangiare per aumentare la sua resistenza. Ma il villain ha commesso un grave errore a pensare che Luffy potesse essere sconfitto con del cibo.

Il nostro, infatti, ha divorato tutto il Mochi che lo ricopriva riuscendo a liberarsi, mettendosi subito alla ricerca del nemico. Tutti credono però che Katakuri abbia abandonato la dimensione specchio, quando in relatà si è nascosto per poter mangiare a volto scoperto e recuperare resistenza.

Luffy, individua una capanna dove crede che il figlio di Big Mom si nasconda e, come il lupo cattivo, soffia su di essa, abbattendola. Ciò che vedono i presenti (e i fan) quando la costruzione crolla è scioccante (ai fini della serie), e le reazioni su Twitter non sono mancate, come potete vedere in calce alla notizia.

L'atteggiamento distaccato di Katakuri pare infatti essere scomparso mentre mangia delle enormi donuts famelicamente con un enorme bocca munita di affilatissimi denti. I suoi sottoposti restano orripilati dalla visione, come detto, e, per fare in modo che non rivelino a nessuno la sua vera forma, il villain li stermina per poi tentare di fare lo stesso con Luffy.

Il fandom di One Piece è impazzito per questa scena ai limiti del surreale, soprattutto per l'espressione ridicola di Katakuri quando viene scoperto. Riuscirà Luffy a sconfiggere definitivamente l'avversario?