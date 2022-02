ONE PIECE, il volume 100 arriva in Italia: ecco la Celebration Edition di Star Comics

Uno dei manga più popolari in assoluto nel Bel Paese è ONE PIECE, fumetto edito da Edizioni Star Comics che da anni prosegue le avventure dei Mugiwara attraverso la distribuzione italiana del capoalvoro di Eiichiro Oda. Finalmente anche in Italia è in arrivo l'attesissimo volume n°100.

ONE PIECE è uno dei manga più venduti nel nostro Paese con più di 18 milioni di copie distribuite in tutta la penisola. Attualmente Star Comics sta ultimando i preparativi per il lancio del Volume 100 che avverrà in occasione del Napoli Comicon 2022. Tuttavia, la Celebration Edition al quale l'editore sta lavorando porta con sé diverse sorprese, vediamo insieme quali sono:

Il tankobon arriverà in un cofanetto speciale progettato dal designer Fabrizio Verrocchi , in tiratura limitata e arricchita da una stampa con lamine dorate e un doblone in rilievo;

, in tiratura limitata e arricchita da una stampa con lamine dorate e un doblone in rilievo; Oltre al volume 100 in edizione speciale, il box sarà caratterizzato al suo interno da una sovraccoperta in PVC trasparente e di un apposito spazio per inserire anche i volumi 98 e 99 che comunque non saranno inclusi;

non mancherà un'esclusiva pergamena con un poster con tutti i personaggi più importanti della storia, il tutto arrotolato da un bracciale personalizzato;

Infine, ma non meno importante, un messaggio di Eiichiro Oda per ringraziare i milioni di lettori;

Il prezzo sarà di 18 euro complessivi e la data d'uscita nelle fumetterie è prevista il prossimo 20 aprile. E voi, invece, cosa ne pensate di questa Celebration Edition per il volume 100 di ONE PIECE? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.