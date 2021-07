ONE PIECE volume 100 avrà molte più pagine: le informazioni sul prossimo tankobon

Solitamente i tankobon, i volumetti giapponesi standard dei manga, contengono un numero di pagine che va tra le 170 e 195. È raro che questi numeri cambino, fatto salvo per volumi particolarmente significativi come quelli finali della serie, oppure per volumi importanti come il 100 di ONE PIECE.

Dopo aver raggiunto il capitolo 1000 su Weekly Shonen Jump a gennaio 2021, il manga di Eiichiro Oda toccherà anche il centesimo volume, arrivando così in tripla cifra. È stata già svelata parzialmente la copertina di ONE PIECE 100 con un teaser che mostra la sua uniformità con le illustrazioni preparate per i volumi 99 e 101, ora però arrivano nuove informazioni su ciò che sarà contenuto nel tankobon in questione.

È stato confermato che ONE PIECE 100 sarà messo in vendita in Giappone dal 3 settembre 2021 e che sarà più lungo del solito. I capitoli inclusi nel tankobon vanno dal 1005 al 1015, ben undici contro i classici nove o dieci, e che quindi andranno a comporre un volume di ben 224 pagine. Si partirà quindi con l'ingresso in scena di Nico Robin e Brook nella loro battaglia, finendo invece con una determinata Yamato sulla cupola di Onigashima.

Il momento si avvicina e già da tempo Eiichiro Oda sta caricando i suoi fan per l'uscita di ONE PIECE 100.