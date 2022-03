ONE PIECE volume 102: ecco la copertina ufficiale del nuovo volume

Con oltre 100 volumi all'attivo, ONE PIECE ha sfondato quota 500 milioni di copie stampate in tutto il mondo. Un risultato straordinario che pone il manga di Eiichiro Oda ancora più in alto, e la storia ancora deve finire. Con almeno un'altra ventina di volumi in arrivo, questi numeri cresceranno ancora di più nei prossimi anni.

Il primo a contribuire all'evoluzione di questi numeri sarà il volume 102 di ONE PIECE. In Giappone, questo verrà pubblicato il 4 aprile 2022 insieme a tanti altri tankobon di manga provenienti da Weekly Shonen Jump e da altre riviste di casa Shueisha. Dopo che l'account ufficiale di Oda ha mostrato su Twitter la prima bozza, arriva la versione ufficiale della copertina di ONE PIECE volume 102.

Il logo è in giallo con qualche sfumatura di rosa e di azzurro sul cappello di paglia, mentre sotto di esso c'è Kaido versione drago col suo grosso muso azzurro. Nella parte inferiore invece ci sono tutti i protagonisti di questi capitoli: Sanji VS Queen, Zoro VS King e naturalmente non mancano Rufy e Momonosuke, due che pure dicono la loro in questo frangente della storia.

Nello stesso giorno, verrà pubblicata la rivista ONE PIECE Magazine Volume 14 dove ci sarà il rifacimento dello scontro tra Nami e Kalifa di Boichi.