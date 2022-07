ONE PIECE volume 103, ecco la bozza! Arriva anche 'lui' in copertina

Tra qualche giorno in Giappone verranno pubblicati i volumi degli spin-off di ONE PIECE. Oltre a Shokugeki no Sanji, lo spin-off disegnato da Shun Saeki e scritto da Yuto Tsukuda, c'è anche l'adattamento di Boichi della light novel su Ace. Ma i nipponici potranno contare anche su un'altra uscita, l'attesissimo volume 103 di ONE PIECE.

Questo sarà composto da ben 232 pagine, molte di più del solito, e andrà a raccogliere alcuni capitoli estremamente importanti e che hanno completamente ridisegnato alcuni scenari di ONE PIECE. Si tratta del risveglio del Frutto del Diavolo di Rufy e dell'esordio del Gear Fifth, quindi uno dei momenti apicali della saga di Wano. Come succede sempre, Eiichiro Oda ha pubblicato sull'account ufficiale di ONE PIECE un video in cui mostra come ha abbozzato la copertina di ONE PIECE 103.

Si nota subito come al centro ci sia sempre stata la silhouette di Rufy stagliata contro la luna. In basso invece sono state pensate più versioni, da quella con il solo Kaido a quella finale con l'imperatore affiancato da Law e Kid. In particolare però si nota la colorazione definitiva del Gear Fifth, che rende Rufy quasi completamente bianco.

Il volume sarà verosimilmente composto dai capitoli che vanno dal 1036 al 1046.