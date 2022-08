ONE PIECE volume 103 e le correzioni del manga: perché Oda ha cambiato questa scena

Eiichiro Oda di ONE PIECE e gli altri mangaka pubblicano i loro capitoli settimanalmente su Weekly Shonen Jump. Considerato il poco tempo a loro disposizione, può capitare che facciano errori o che non utilizzino un'impostazione delle tavole idonea alla situazione. Ma questi capitoli vengono poi raccolti in tankobon, pubblicati in fumetteria.

Quando avviene il passaggio, il capitolo pubblicato su rivista non è detto che rimanga identico alla controparte del volumetto. Può succedere infatti che l'autore decida di apportare correzioni o di cambiare qualcosa, che sia per un errore o per dare maggior chiarezza a una scena. Ovviamente capita anche al mangaka di ONE PIECE di fare errori o distrazioni, come si può notare nel volume 103.

Oltre alle SBS del volume 103, alcuni lettori hanno notato una lieve ma importante differenza in un capitolo del manga. Il Gear Fifth è presente sulla copertina ma anche nei capitoli, ed è proprio su questa nuova tecnica che è stata apportata una modifica: nel capitolo pubblicato su Weekly Shonen Jump, Rufy sembra perforare la testa di Kaido. Invece, grazie al risveglio, lo trasforma in gomma e per questo si crea la scena comica. Infatti nel volume il colore del braccio cambia e diventa nero, come il retro della testa di Kaido.

Una piccola correzione che però cambia molto la situazione, dato che Rufy non trapassa più il teschio di Kaido ma lo modifica in gomma.