ONE PIECE volume 104, rivelata la copertina: la risata del Gear Fifth libera Wano

Su Weekly Shonen Jump la lotta di Wano si è conclusa da diverse settimane. L'isola dei samurai è stata liberata grazie all'intervento di Monkey D. Rufy e compagni, ma non vale lo stesso discorso per chi segue il manga in formato volumi. Arriva però il momento tanto atteso grazie alla pubblicazione in Giappone di ONE PIECE volume 104.

I primi giorni di novembre verrà commercializzato il nuovo tankobon della storia di Eiichiro Oda nelle librerie e negozi dedicati nel paese del Sol Levante. Il guerriero della liberazione si era già manifestato nel volume 103, ma adesso diventa anche protagonista dell'illustrazione di ONE PIECE volume 104. Nel disegno preparato da Eiichiro Oda, infatti, c'è Rufy in Gear Fifth in bianco, colorazione causata dal risveglio del suo Frutto del Diavolo.

Una colorazione che già si conosceva, dato che Oda aveva deciso di inserire Rufy Gear Fifth sulla copertina di Weekly Shonen Jump negli scorsi mesi. Ovviamente non c'è solo lui su questa copertina, dato che c'è spazio anche per i due fratelli Kozuki, ovvero il giovane Momonosuke in forma drago rosa e poi una Hiyori piangente. Il castello dello shogun di Wano tornerà a portare la libertà a questo popolo martoriato da un ventennio di tirannia?



Il volume comprenderà i capitoli dal 1047 al 1055, l'inizio della nuova era di ONE PIECE.