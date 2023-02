ONE PIECE volume 105: vi siete accorti che la cover è copiata? Il disegno di Oda evoluto

Come ogni manga che si rispetti, i capitoli di ONE PIECE pubblicati su Weekly Shonen Jump vengono poi raccolti sotto forma di tankobon, i volumi che poi arrivano in Italia. Nel corso del tempo, le cover del manga sono state sempre diverse, nonostante l'impostazione simile, per dare ai lettori una vaga idea di ciò che sarebbe successo nel volume.

Le prime copertine mostravano i personaggi principali della serie, come Monkey D, Rufy, poi Zoro, Nami, Usopp e Sanji, mentre quelle successive si sono concentrate sulle loro avventure e sulle nuove aggiunte alla ciurma, con un accenno alle situazioni del momento. Ora invece c'è spazio per i pirati più forti di ONE PIECE, i quattro imperatori, che però non sono più quelli soliti a causa degli eventi intercorsi a Wano.

La copertina con i nuovi Yonko è stata già leakata e, anche se l'uscita è datata per marzo, ci sono già delle immagini in rete che mostrano la composizione di ONE PIECE volume 105. C'è però una cosa di cui ci si può accorgere, ovvero che Eiichiro Oda ha già realizzato questa copertina in passato. Infatti, Eiichiro Oda ha copiato l'impostazione di ONE PIECE volume 35, dove c'erano Buggy, Shanks, Barbanera e Rufy, con al centro una capra.

In ONE PIECE volume 105 invece ci sono Buggy, Shanks, Barbanera, Rufy e Carrot al centro: come si vede nel confronto in basso, le due copertine sono pressoché identiche, con i personaggi che sono stati aggiornati e con la variazione Carrot che però ricorda molto la posa, la colorazione e l'espressione della capretta.

Oda ha quindi scartato l'idea di far combattere Rufy e Barbanera sulla copertina, optando per una copia più completa dell'illustrazione già creata anni fa. Ve ne eravate accorti?