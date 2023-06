ONE PIECE volume 106, la copertina è ufficiale: l'avventura di Egghead

La pausa di ONE PIECE per l'operazione di Eiichiro Oda ha messo in pausa l'avventura dei pirati di cappello di paglia. Ciò ha obbligato i vari lettori ad attendere, mentre i più affezionati hanno iniziato a rileggere gli ultimi capitoli per formulare teorie e godersi i fuochi d'artificio che stanno accadendo in tutto il mondo.

Chi legge i tankobon in Giappone ha però una bella novità in arrivo: il volume 106 di ONE PIECE. Il 4 luglio, nei negozi giapponesi specializzati, apparirà il prossimo volume della saga che stavolta sarà completamente dedicato a Egghead. Eiichiro Oda aveva mostrato un'anteprima del prossimo volume, ma adesso arriva la copertina ufficiale di ONE PIECE volume 106.

Ritornano tutti i mugiwara con gli abiti a metà tra il futuristico e l'hawaiano, con il panorama di Egghead che si staglia dietro, diviso a metà tra il Punk Records situato in alto e la cittadella futuristica in basso. Non c'è, invece, traccia di Vegapunk e dei suoi sei satelliti, che verranno forse presentati in una copertina futura. Quali sono i capitoli contenuti in ONE PIECE volume 106?

Secondo le prime informazioni, i capitoli presenti saranno ben 11. Oltre le varie SBS che saranno sicuramente interessanti, questo volume conterrà i capitoli dal 1066, "La volontà di Ohara", al 1076, "Vecchi amici". Il titolo del volume sarà invece lo stesso del capitolo 1068, "Il sogno di un genio". Sarà interessante vedere se ci saranno modifiche effettuate da Oda alle tavole dei capitoli, ma soprattutto se verrà rivelato qualche dettaglio interessante nelle SBS di ONE PIECE volume 106. Non resta che attendere altre due settimane per scoprire le novità immaginate dal mangaka.