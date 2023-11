ONE PIECE volume 107, tutte le modifiche di Eiichiro Oda: c'è una precisazione importante

Ogni settimana, i mangaka producono capitoli che, per le serie di Weekly Shonen Jump, solitamente viaggiano sulle 19 pagine. Si tratta di un ritmo molto alto da tenere nel disegno e nella preparazione degli storyboard, che qualche volta fa sfuggire dei dettagli, e il discorso vale anche per ONE PIECE.

Nonostante l'attenzione di Eiichiro Oda, di tanto in tanto arrivano delle sviste, che poi vengono solitamente corrette nella versione tankobon. Ecco tutte le correzioni che i fan del manga hanno segnalato in ONE PIECE 107.

Il libro letto da Sanji vede il suo titolo aggiustato da "Cocking" a "Cooking";

Blueno ora ha una maglia nera invece che bianca;

Si vede bene la presenza del Green Blood nelle vene del Seraphim Snake;

C'è una parola detta da Cobra durante l'incontro nella sala del Trono Vuoto che in giapponese inizia per "yu" che stavolta è stata completamente nascosta , come se abbia qualche importanza particolare;

, come se abbia qualche importanza particolare; Sono state aggiustate le labbra di Sabo;

C'è una leggera modifica in una frase di Sengoku;

La modifica più importante riguarda sicuramente una frase detta da Barbanera che parla dell'immortalità del Frutto del Diavolo di Law. C'è infatti una precisazione, parlando di "Eterna giovinezza" e non più dell'immortalità dell'Ope Ope.

Si aggiunge però anche qualche svista, come la cicatrice di Monkey D. Garp che scompare anche nell'edizione tankobon, con Eiichiro Oda che ha completamente dimenticato di aggiustare questo errore. Dallo stesso volume arrivano invece notizie sulla SWORD e sui personaggi della marina, in particolar modo Koby, grazie alle tante SBS in cui Oda ha risposto alle domande dei fan.