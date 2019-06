ONE PIECE: il volume 6 rivela nuove informazioni sui Pirati delle cento bestie

Qualche mese fa abbiamo discusso approfonditamente del volume 5 di ONE PIECE, la penultima raccolta pubblicata da Eiichiro Oda. Oggi, qualche giorno dopo la pubblicazione del sesto capitolo, possiamo andare a scoprire le nuove informazioni rivelateci.

Come potete vedere cliccando sul link disponibile in calce, le prime pagine del volume sono per lo più dedicate a Wano e alla ciurma dei Pirati delle cento bestie. Tra le informazioni più rilevanti riguardanti la ciurma, viene rivelato che il capitano Kaido potrebbe aver mangiato un frutto Zoo Zoo mitologico, e che potrebbe di conseguenza essere in grado di trasformarsi in un drago. Queen inoltre (una dei tre flagelli) viene indicata come estremamente agile nonostante il peso, e potrebbe avere un possibile rapporto di parentela con gli altri due.

Nelle pagine successive potete notare un approfondimento su due tipi di frutti del diavolo: l'Homo Homo (ingerito da Chopper) e il Fior Fior (ingerito da Robin), oltre a degli sketch di Kanjuro e Raizou. Infine è presente un'interessante enciclopedia riguardante i tipi di spade presenti a Wano, purtroppo decisamente breve e sommaria.

L'informazione più interessante riguarda l'introduzione di un nuovo personaggio, Artur Bacca, e di un nuovo frutto del diavolo, il Dero Dero no Mi. Il frutto permette a chi ne fa uso di sciogliersi, diventando di fatto un liquido. Inoltre, come abilità offensive, permette di sparare raggi laser dagli occhi e di controllare gli avversari.

Cosa ne pensate di queste novità? Le trovate interessanti? Cliccate sul link in basso per saperne di più, e fateci sapere le vostre opinioni nel riquadro sottostante! Vi consigliamo inoltre di dare un'occhiata alla fantastica copertina del capitolo 93 di ONE PIECE!