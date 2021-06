ONE PIECE: il volume 98 arriva finalmente in Italia insieme ad un'altra sorpresa

ONE PIECE è ormai uno dei manga più longevi mai serializzati, uno dei pochissimi titoli che è prossimo a raggiungere l'imponente traguardo del centinaio di volumi pubblicati. Il recente obiettivo dal capolavoro di Eiichiro Oda si sta inoltre avvicinando anche nel nostro Paese grazie a Star Comics.

Sono pochissimi infatti i numeri che distanziano la controparte italiana da quella giapponese. Edizioni Star Comics è riuscita a stare al passo con Shueisha e a breve uscirà il nuovo volume, per la precisione il prossimo 30 giugno. Il 25 agosto, invece, l'editore contribuirà ai festeggiamenti del "road to 100" con una Celebrary Edition, un'edizione speciale del volume 98.

Tramite il comunicato stampa d'annuncio, inoltre, Star Comics aggiunge un'ulteriore sorpresa con un estratto che qui segue: "Dal 7 luglio, sarà disponibile un’altra uscita legata alla leggendaria opera del maestro Oda. Dopo aver invaso i cinema di tutto il mondo, ONE PIECE Z: IL FILM arriva in Italia sotto forma di fumetto, più precisamente con un Anime Comics – in due volumi – tutto a colori!"

Non ci resta dunque che attendere ancora qualche giorno per avere tra le mani il nuovo volume in Italiano di ONE PIECE in attesa di poter ammirare l'attesissimo n°100. E voi, invece, acquisterete questo tankobon o aspetterete la Celebrary Edition? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Prima di salutarvi, avete dato un'occhiata alle 3 navi ci saranno nel live action di ONE PIECE?