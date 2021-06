ONE PIECE volume 99 e le modifiche di Eiichiro Oda: ecco cosa ha modificato l'autore

Quando una casa editrice inizia a raccogliere i capitoli per raggrupparli in un tankobon, revisionano col mangaka le varie tavole. In questo modo l'autore può ancora apportare modifiche minori - ma talvolta anche molto importanti - nell'edizione in volumetto. Eiichiro Oda, il mangaka di ONE PIECE, si occupa spesso di modificare le vignette.

Quasi ad ogni volume di ONE PIECE, Oda modifica qualche dettaglio sia nei disegni che nei dialoghi. Con l'uscita di ONE PIECE 99 nelle fumetterie giapponesi, alcuni lettori si sono accorti delle modifiche il mangaka ha apportato ai capitoli usciti su Weekly Shonen Jump. Scotch Informer, da sempre account Twitter ben informato sulle vicende del manga piratesco, ha raccolto alcune di queste modifiche nei vari post che vediamo in basso.

La maggior parte delle modifiche è di caratteristica grafica: Oda si è occupato di ridisegnare il braccio sinistro di Kiku dopo lo scontro con Kaido ma anche di rendere più sottile la bandana che X-Drake porta sulla fronte, rendendola una linea quasi invisibile. Un'altra modifica grafica riguarda invece una delle aiutanti di Black Maria che, probabilmente per una distrazione, nell'edizione da rivista non aveva le corna. Infine c'è una piccola modifica a una frase che Kinemon dice a Rufy nel capitolo 1000 di ONE PIECE, con il samurai che invece di sussurrare "Rufy-dono..." dice che è grato al pirata dal cappello di paglia.

Non sembrano quindi esserci modifiche di spessore al capitolo ma solo correzioni minori.